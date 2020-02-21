2020-02-21T15:35:58+03:00
Общество

Житель Самарской области накопил долг по алиментам более чем на 100 тысяч рублей

Кроме того, ему выписали штраф за неявку на допрос
Владислав КИРСАНОВ
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Горе-отцу грозит до года тюрьмы ФОТО: пресс-служба УФССП по Самарской областиГоре-отцу грозит до года тюрьмы ФОТО: пресс-служба УФССП по Самарской области
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Мужчина из Большечерниговского района Самарской области грубо нарушил права своего ребенка. У горе-отца накопился долг по алиментам в размере 109 тысяч рублей. В жизни своего ребенка он совсем не принимал участие.

– Дознаватель отдела судебных приставов вызвал мужчину на допрос. Повестка о вызове была вручена лично гражданину. Однако должник без уважительной причины в отдел не явился, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В результате суд назначил мужчине штраф за неявку на допрос. Помимо этого, в случае не оплаты алиментов отец может отправиться в тюрьму на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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