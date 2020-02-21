Житель Самарской области накопил долг по алиментам более чем на 100 тысяч рублей
Мужчина из Большечерниговского района Самарской области грубо нарушил права своего ребенка. У горе-отца накопился долг по алиментам в размере 109 тысяч рублей. В жизни своего ребенка он совсем не принимал участие.
– Дознаватель отдела судебных приставов вызвал мужчину на допрос. Повестка о вызове была вручена лично гражданину. Однако должник без уважительной причины в отдел не явился, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
В результате суд назначил мужчине штраф за неявку на допрос. Помимо этого, в случае не оплаты алиментов отец может отправиться в тюрьму на 1 год.
ИСТОЧНИК KP.RU