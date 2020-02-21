2020-02-21T22:30:37+03:00
Спорт

«Крылья Советов» арендовали полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова

Максим родился в Смоленске, но свою карьеру начал в тольяттинской Академии имени Коноплева
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Максим Глушенков – игрок молодежной сборной России.Максим Глушенков – игрок молодежной сборной России.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» объявили об аренде 20-летнего полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова. Футболист проведет в Самаре оставшуюся часть сезона РПЛ.

- Максим родился в Смоленске. Свою карьеру начинал в тольяттинской Академии им. Ю.Коноплева. Выступал за московские команды «Чертаново» и «Спартак». Максим Глушенков – игрок молодежной сборной России. 20-ти летний полузащитник будет выступать за «Крылья Советов» под номером 15, - рассказали в «КС».

Отметим, что за «Чертаново» Глушенков выступал вместе с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским. Глушенков и Зиньковский были главной ударной силой московской команды того периода - на двоих в одном сезоне они забили больше 20 голов.

Полузащитник стал шестым новичком «КС» в зимнюю паузу. До этого самарский клуб пополнили Евгений Фролов, Денис Попович, Сергей Иванов, Мехди Зеффан и Сафаа Хади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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