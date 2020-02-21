«Крылья Советов» арендовали полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова
«Крылья Советов» объявили об аренде 20-летнего полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова. Футболист проведет в Самаре оставшуюся часть сезона РПЛ.
- Максим родился в Смоленске. Свою карьеру начинал в тольяттинской Академии им. Ю.Коноплева. Выступал за московские команды «Чертаново» и «Спартак». Максим Глушенков – игрок молодежной сборной России. 20-ти летний полузащитник будет выступать за «Крылья Советов» под номером 15, - рассказали в «КС».
Отметим, что за «Чертаново» Глушенков выступал вместе с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским. Глушенков и Зиньковский были главной ударной силой московской команды того периода - на двоих в одном сезоне они забили больше 20 голов.
Полузащитник стал шестым новичком «КС» в зимнюю паузу. До этого самарский клуб пополнили Евгений Фролов, Денис Попович, Сергей Иванов, Мехди Зеффан и Сафаа Хади.
ИСТОЧНИК KP.RU