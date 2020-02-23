2020-02-23T09:31:52+03:00
Общество

В Самаре ищут пропавшего челябинского подростка на велосипеде

Юноша исчез три дня назад, и с тех пор его местонахождение неизвестно
Ольга НОВИКОВА
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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В Самаре ищут пропавшего подростка из Челябинска. Информацию об исчезновении 17-летнего Ильфата Валеева разместил поисковый отряд «Лиза Алерт». В последний раз юношу видели 20 феврали, и с этого времени его местонахождение неизвестно. Не исключено, что он передвигается на велосипеде. Также вполне возможно, что сейчас он находится в Самарской области.

Известны приметы пропавшего молодого человека. Он ростом 175 см, нормального телосложения, у него темно-русые волосы и карие глаза. Ильфат был одет в темно-синюю ветровку с капюшоном, черные спортивные брюки, серо-коричневую толстовку с капюшоном, светло-коричневые кроссовки и черную шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ильфата Валеева, просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргам поиска Лине 89226960356, Татьяне 89525196010.

ИСТОЧНИК KP.RU

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