2020-02-23T10:15:31+03:00
Общество

«Сладкая парочка»: в Самарской области алабай и хаски сбежали из дома и отправились на поиски приключений

Хозяева сбились с ног, разыскивая пропажу
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Курьезная история произошла в Сызрани. У одной из жительниц города из дома сбежали сразу две собаки – алабай и хаски. Хозяйка животных, Елена, обратилась за помощью к землякам.

- Они всегда были буквально «не разлей вода», все время вместе, - рассказала она о своих питомцам в соцсетях.

К поискам подключилось полгорода, сообщения о животных поступали из разных мест – «сладкую парочку» видели то тут, то там, но когда хозяева приезжали на место, оказывалось, что животные уже отправились путешествовать дальше. История поисков завершилась только в 9 утра 23 февраля. Хозяйка написала, что наконец нашла своих питомцев. Сейчас они находятся дома, им ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на ул. Ставропольской могут построить 82-метровый дом
Из пылающей квартиры в военном городке спасли мать и сына
Носил в кармане розовый порошок: в Самарской области задержали наркомана-«гастролера»
Погладить полицейскую собаку и почувствовать себя ГИБДДшником: самарцев зовут на патриотическую акцию на набережную
Снес два автомобиля и сбежал из больницы: стали известны подробности ночного ДТП на ул.Гагарина
Ехал задом по тротуару: в Тольятти грузовик насмерть задавил пенсионерку
Собирались накормить людей просроченными продуктами: самарские предприниматели попались на серьезных нарушениях
«Сладкая парочка»: в Самарской области алабай и хаски сбежали из дома и отправились на поиски приключений
В Самаре ищут пропавшего челябинского подростка на велосипеде
Лицо-солнце и деревянная юбка: появились первые фото гигантской Масленицы на площади Куйбышева
В Самаре отдадут под гаражи участок в 1,3 гектара на улице Советской Армии
«Нет у нас больных китайцев!»: главврач больницы Семашко прокомментировал слухи о пациентах с коронавирусом