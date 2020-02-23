«Сладкая парочка»: в Самарской области алабай и хаски сбежали из дома и отправились на поиски приключений

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:15:31+03:00

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Курьезная история произошла в Сызрани. У одной из жительниц города из дома сбежали сразу две собаки – алабай и хаски. Хозяйка животных, Елена, обратилась за помощью к землякам.

- Они всегда были буквально «не разлей вода», все время вместе, - рассказала она о своих питомцам в соцсетях.

К поискам подключилось полгорода, сообщения о животных поступали из разных мест – «сладкую парочку» видели то тут, то там, но когда хозяева приезжали на место, оказывалось, что животные уже отправились путешествовать дальше. История поисков завершилась только в 9 утра 23 февраля. Хозяйка написала, что наконец нашла своих питомцев. Сейчас они находятся дома, им ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU