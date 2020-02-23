2020-02-23T11:14:07+03:00
Общество

Собирались накормить людей просроченными продуктами: самарские предприниматели попались на серьезных нарушениях

С начала года региональный Россельхознадзор заблокировал работу 58 подозрительных фирм
Ольга НОВИКОВА
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Просроченные продукты собирались отправить в самарские магазиныПросроченные продукты собирались отправить в самарские магазиныФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Самарский Россельхознадзор с начала 2020 года уже заблокировал работу 58 коммерческих фирм в ФГИС «Меркурий». Причиной стали обнаруженные контролерами серьезные нарушения при работе с продукцией животного происхождения.

Среди этих нарушений - как относительно безопасные для потребителей, так и несущие прямую угрозу здоровью самарцев. Так, например, некоторые предприниматели «забыли» указать данные о госномере транспорта, перевозящего продукты. ООО «КДВ Групп», ООО «Гурман», ООО «Фуд-трейд» и несколько других организаций оформляли ветеринарные сопроводительные документы на сырые и соленые мясо и рыбу, упакованные в пищевую пленку, а также на мясные, рыбные и молочные продукты в пластиковой упаковке, хотя не имели на это никаких полномочий. А в самарских ООО «Май» и ООО «Фрутагро – С» и вовсе подписывали электронные сопроводительные документы на просроченные продукты. Причем продавать их планировали «в пищу людям».

Против нарушителей возбудили административные дела, а предприятия предупредили о необходимости изъять из оборота опасную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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