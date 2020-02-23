Снес два автомобиля и сбежал из больницы: стали известны подробности ночного ДТП на ул.Гагарина
Серьезное ДТП произошло сегодня ночью в Самаре на ул.Гагарина. Информация об этом появилась на сайте «Ночного патруля». На перекрестке с ул.Советской Армии водитель легковушки ВАЗ 2114 буквально снес две мирно стоящие на светофоре иномарки – Volvo и Nexia. В результате виновник ДТП получил травмы и на машине скорой помощи был отправлен в больницу. Однако оказавшись в руках медиков, неожиданно решил, что помощь ему не к чему и сбежал из больницы. В «Ночном патруле» предполагают, что водитель был пьян.
- Пострадавших нет, но машины получили повреждения. Скрывшегося водителя сейчас разыскивают сотрудники полиции. А автомобиль виновника ДТП отравили на штрафстоянку, - рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU