2020-02-23T13:29:12+03:00
Общество

Снес два автомобиля и сбежал из больницы: стали известны подробности ночного ДТП на ул.Гагарина

По предварительным данным водитель был пьян
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Фото: Ночной патруль СамараФото: Ночной патруль Самара
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло сегодня ночью в Самаре на ул.Гагарина. Информация об этом появилась на сайте «Ночного патруля». На перекрестке с ул.Советской Армии водитель легковушки ВАЗ 2114 буквально снес две мирно стоящие на светофоре иномарки – Volvo и Nexia. В результате виновник ДТП получил травмы и на машине скорой помощи был отправлен в больницу. Однако оказавшись в руках медиков, неожиданно решил, что помощь ему не к чему и сбежал из больницы. В «Ночном патруле» предполагают, что водитель был пьян.

- Пострадавших нет, но машины получили повреждения. Скрывшегося водителя сейчас разыскивают сотрудники полиции. А автомобиль виновника ДТП отравили на штрафстоянку, - рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на ул. Ставропольской могут построить 82-метровый дом
Из пылающей квартиры в военном городке спасли мать и сына
Носил в кармане розовый порошок: в Самарской области задержали наркомана-«гастролера»
Погладить полицейскую собаку и почувствовать себя ГИБДДшником: самарцев зовут на патриотическую акцию на набережную
Снес два автомобиля и сбежал из больницы: стали известны подробности ночного ДТП на ул.Гагарина
Ехал задом по тротуару: в Тольятти грузовик насмерть задавил пенсионерку
Собирались накормить людей просроченными продуктами: самарские предприниматели попались на серьезных нарушениях
«Сладкая парочка»: в Самарской области алабай и хаски сбежали из дома и отправились на поиски приключений
В Самаре ищут пропавшего челябинского подростка на велосипеде
Лицо-солнце и деревянная юбка: появились первые фото гигантской Масленицы на площади Куйбышева
В Самаре отдадут под гаражи участок в 1,3 гектара на улице Советской Армии
«Нет у нас больных китайцев!»: главврач больницы Семашко прокомментировал слухи о пациентах с коронавирусом