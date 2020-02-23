2020-02-23T13:01:09+03:00
Общество

Погладить полицейскую собаку и почувствовать себя ГИБДДшником: самарцев зовут на патриотическую акцию на набережную

Горожанам обещают насыщенную программу
Ольга НОВИКОВА
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Полицейские собаки вызовут восторг у детворыПолицейские собаки вызовут восторг у детворыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На второй очереди набережной стартовала патриотическая акция «Готов к защите Отечества», которую организовало региональное отделение ДОСААФ. Мероприятие посвящено как празднованию Дня защитника Отечества, так и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В акции принимают участие и самарские полицейские. Дети и взрослые могут познакомиться с тонкостями работы экспертов-криминалистов, рассмотреть служебные автомобили полиции и военную технику на специальной выставке. Ожидается и выступление кинологов со служебными собаками – оно наверняка станет самым ярким событием для маленьких самарцев.

- Кроме того, у юных жителей города будет возможность лично познакомиться с полицейским автотранспортом и почувствовать себя в роли сотрудника ГИБДД, - пообещали правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Погладить полицейскую собаку и почувствовать себя ГИБДДшником: самарцев зовут на патриотическую акцию на набережную
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