Носил в кармане розовый порошок: в Самарской области задержали наркомана-«гастролера»

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:06:12+03:00

Сейчас силовики проверяют его причастность к распространению отравы

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В Похвистнево полицейские задержали 29-летнего жителя Бугуруслана (Оренбургская область). Силовики получил оперативную информацию, что он причастен к незаконному обороту наркотиков и в результате поймали гостя из соседнего региона в одном из дачных массивов Похвистнево. Обыскав подозреваемого, полицейские обнаружили пакет, перемотанный зеленой изолентой. Внутри находился розовый порошок.

- Задержанный пояснил, что наркотики он приобрёл через Интернет-магазин для личного использования без цели сбыта. Эта версия в настоящий момент проверяется, - сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Эксперты выяснили, что в пакете находилось вещество, производное от наркотика N-метилэфедрон. Масса наркотика составила более 0,8 грамм – это считается значительным размером. Против оренбургского «гастролера» возбудили уголовное дело. Кроме того, полицейские продолжают расследование, выясняя, каким образом отраву поставляют в Самарскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU