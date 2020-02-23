2020-02-23T13:06:12+03:00
Происшествия

Носил в кармане розовый порошок: в Самарской области задержали наркомана-«гастролера»

Сейчас силовики проверяют его причастность к распространению отравы
Ольга НОВИКОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Похвистнево полицейские задержали 29-летнего жителя Бугуруслана (Оренбургская область). Силовики получил оперативную информацию, что он причастен к незаконному обороту наркотиков и в результате поймали гостя из соседнего региона в одном из дачных массивов Похвистнево. Обыскав подозреваемого, полицейские обнаружили пакет, перемотанный зеленой изолентой. Внутри находился розовый порошок.

- Задержанный пояснил, что наркотики он приобрёл через Интернет-магазин для личного использования без цели сбыта. Эта версия в настоящий момент проверяется, - сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Эксперты выяснили, что в пакете находилось вещество, производное от наркотика N-метилэфедрон. Масса наркотика составила более 0,8 грамм – это считается значительным размером. Против оренбургского «гастролера» возбудили уголовное дело. Кроме того, полицейские продолжают расследование, выясняя, каким образом отраву поставляют в Самарскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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