2020-02-23T14:05:52+03:00
Общество

Из пылающей квартиры в военном городке спасли мать и сына

Всех жильцов подъезда пришлось эвакуировать
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Фото: КТВ-ЛучФото: КТВ-Луч
Изменить размер текста:

Серьезный пожар произошел сегодня днем в Сызрани, сообщает местный портал «КТВ-Луч». Очевидцы заметили, что из квартиры на первом этаже дома по адресу ул.Маршала Жукова, 316 (военный городок) валит густой дым, и тут же позвонили «112». На место ЧП отправились 7 пожарных машин и 28 пожарных. Они выяснили, что огонь бушует внутри квартиры, но на всякий случай эвакуировали всех пятерых жильцов подъезда, которые находились дома в это время. Из самой горящей квартиры вытащили мать и ее совершеннолетнего сына.

По официальным данным площадь пожара составила 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 13:14, а его причины сейчас выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на ул. Ставропольской могут построить 82-метровый дом
Из пылающей квартиры в военном городке спасли мать и сына
Носил в кармане розовый порошок: в Самарской области задержали наркомана-«гастролера»
Погладить полицейскую собаку и почувствовать себя ГИБДДшником: самарцев зовут на патриотическую акцию на набережную
Снес два автомобиля и сбежал из больницы: стали известны подробности ночного ДТП на ул.Гагарина
Ехал задом по тротуару: в Тольятти грузовик насмерть задавил пенсионерку
Собирались накормить людей просроченными продуктами: самарские предприниматели попались на серьезных нарушениях
«Сладкая парочка»: в Самарской области алабай и хаски сбежали из дома и отправились на поиски приключений
В Самаре ищут пропавшего челябинского подростка на велосипеде
Лицо-солнце и деревянная юбка: появились первые фото гигантской Масленицы на площади Куйбышева
В Самаре отдадут под гаражи участок в 1,3 гектара на улице Советской Армии
«Нет у нас больных китайцев!»: главврач больницы Семашко прокомментировал слухи о пациентах с коронавирусом