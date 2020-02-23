Из пылающей квартиры в военном городке спасли мать и сына

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:05:52+03:00

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Серьезный пожар произошел сегодня днем в Сызрани, сообщает местный портал «КТВ-Луч». Очевидцы заметили, что из квартиры на первом этаже дома по адресу ул.Маршала Жукова, 316 (военный городок) валит густой дым, и тут же позвонили «112». На место ЧП отправились 7 пожарных машин и 28 пожарных. Они выяснили, что огонь бушует внутри квартиры, но на всякий случай эвакуировали всех пятерых жильцов подъезда, которые находились дома в это время. Из самой горящей квартиры вытащили мать и ее совершеннолетнего сына.

По официальным данным площадь пожара составила 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 13:14, а его причины сейчас выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU