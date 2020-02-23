2020-02-23T19:53:19+03:00
Общество

Презентуют новичков: в понедельник на «Самара Арене» болельщикам представят обновленную команду «Крылья советов»

Презентация пройдет по время турнира по киберфутболу
Ольга НОВИКОВА
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Фото: www.kc-camapa.ruФото: www.kc-camapa.ru
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В понедельник, 24 февраля, болельщики «Крыльев советов» смогут познакомиться с новичками команды. Самарцы получат возможность пообщаться с футболистами, сделать фотографию с ними и взять автограф. Кроме того, среди фанатов, купивших на мероприятии клубную атрибутику на 500 рублей, будут разыграны игровые футболки новичков

Презентация новых игроков пройдет во время турнира по киберфутболу FIFA. Он начнется в 12.00 на стадионе «Самара Арена», участники старше 18 лет смогут побороться за главный приз в 30 тысяч рублей. Правда, свой геймпад придется принести с собой.

В день турнира заехать на стадион можно будет по ул. Дальней, а также со стороны улиц Демократическая и Волжское шоссе через улицу Арена-2018. Оставить автомобиль самарцы смогут на парковке Р1. Пройти на стадион можно будет с 9 утра через Gate 4 с 9:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Презентуют новичков: в понедельник на «Самара Арене» болельщикам представят обновленную команду «Крылья советов»
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