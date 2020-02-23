По льду Волги уже неделю мечется огромная овчарка
Уже неделю по льду Волги напротив Октябрьска мечется огромная кавказская овчарка. Поздно вечером 15 февраля собака по кличке Гера убежала из частного дома, испугавшись выстрелов салюта в соседнем дворе.
Хозяева сразу бросились на поиски своей любимицы, но они не увенчались успехом.
- Искали в частном секторе, - рассказала хозяйка собаки Екатерина. - Но собака выбежала на лед Волги и ушла на другую сторону к островам. На зов не реагировала, а теперь она вообще далеко, ее видели рыбаки. Не подходит близко. Собака очень добродушная и контактная, видимо в стрессе.
Отчаявшиеся хозяева обратились за помочью в МЧС, но получили ответ, что у спасателей отсутствует необходимая для поимки собаки техники.
- Помогите спасти собаку, она член нашей семьи и просто так смотреть, как она гибнет - мы не можем! Больше недели собака мечется по льду - голодная и испуганная... Помогите!!! – просит Екатерина.
Всех, кто видел собаку или располагает какой-то информацией – просят звонить хозяевам по телефону 89370764034.
ИСТОЧНИК KP.RU