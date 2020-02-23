2020-02-23T20:11:51+03:00
Общество

По льду Волги уже неделю мечется огромная овчарка

Пес испугался салютов и убежал
Ольга НОВИКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Уже неделю по льду Волги напротив Октябрьска мечется огромная кавказская овчарка. Поздно вечером 15 февраля собака по кличке Гера убежала из частного дома, испугавшись выстрелов салюта в соседнем дворе.

Хозяева сразу бросились на поиски своей любимицы, но они не увенчались успехом.

- Искали в частном секторе, - рассказала хозяйка собаки Екатерина. - Но собака выбежала на лед Волги и ушла на другую сторону к островам. На зов не реагировала, а теперь она вообще далеко, ее видели рыбаки. Не подходит близко. Собака очень добродушная и контактная, видимо в стрессе.

Отчаявшиеся хозяева обратились за помочью в МЧС, но получили ответ, что у спасателей отсутствует необходимая для поимки собаки техники.

- Помогите спасти собаку, она член нашей семьи и просто так смотреть, как она гибнет - мы не можем! Больше недели собака мечется по льду - голодная и испуганная... Помогите!!! – просит Екатерина.

Всех, кто видел собаку или располагает какой-то информацией – просят звонить хозяевам по телефону 89370764034.

ИСТОЧНИК KP.RU

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