2020-02-23T21:33:11+03:00
Общество

Стало известно, как обустроят самарские пляжи эти летом

На содержание зон отдыха у воды горадминистрация за три года потратит почти 85 миллионов рублей
Ольга НОВИКОВА
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Летом на городских пляжах буквально яблоку негде упастьЛетом на городских пляжах буквально яблоку негде упастьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Городская администрация объявила аукцион по поиску подрядчика, который займется содержанием пляжных зон города, используемых для массового отдыха и купания. За обслуживание пляжей в течение трех лет из городского бюджета готовы заплатить 84,8 миллиона рублей. Работать подрядчику нужно будет не круглогодично, а лишь с апреля по октябрь.

Из аукционной документации понятно, что в порядке будут содержать восемь городских пляжей общей протяженностью 4,2 км и общей площадью береговой полосы 179,8 тысяч кв.метров. Это пляжи первой, второй и четвертой очереди набережной, Загородного парка, пляж на ул. Советской Армии, Барбошиной поляне, в санатории «Можайский» и в Красноглинском районе.

Подрядчику предстоит полная забота о состоянии пляжей – регулярная уборка, поддержание в порядке дна акватории, контроль качества воды, установка информационных щитов, устройство детских зон купания и настилов для маломобильных самарцев. На пляжах на набережной будут работать зоны для мытья ног.

На самарских пляжах установят 27 четырехместных кабин для переодевания, 18 трехместных и 30 – двухместных, 250 бачков для мусора, 40 грибков от солнца, 73 скамейки с навесом и 125 скамеек-диванчиков, 24 детских качели-качалки и три игровых комплекса, а также 9 пар футбольных ворот и 18- теннисных площадок. А на воде установят 141 буек с якорем и тросами.

Итоги аукциона должны быть известны в начале марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стало известно, как обустроят самарские пляжи эти летом
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