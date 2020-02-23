2020-02-23T23:34:51+03:00
Общество

Сильный ветер и мокрый снег: стало известно, как долго продлится непогода

В Самарской области снова объявили «желтый» уровень опасности
Ольга НОВИКОВА
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Самару ждет ветер и снегопадСамару ждет ветер и снегопадФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области снова объявили «желтый» уровень опасности из-за непогоды. МЧС предупреждает – в регионе ожидается усиление южного ветра. Его порывы составят до 15-18 метров в секунду. Повышенный уровень опасности сохранится как минимум до вечера понедельника, 24 февраля.

По информации Приволжского УГМС, непогода с сильным ветром и мокрым снегом сохранится и во вторник, 25 февраля. Но при этом будет тепло – температура воздуха составит -1…+4 градусов. Это связано с прохождением через регион активных фронтальных разделов атлантических циклонов. А вот к среде, 26 февраля, небо прояснится, ветер стихнет и чуть похолодает: до 0…-5 градусов.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий, также важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, – советуют в ГУ МЧС по Самарской области. – Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

А вот прятаться около стен домов спасатели не советуют, так как может что-нибудь упасть с крыши. И тем более не стоит укрываться от разбушевавшейся стихии за остановками транспорта, рекламными щитами и другими непрочными конструкциями. Водителям и пешеходам в непогоду нужно быть особенно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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