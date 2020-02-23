На стометровой высоте: появилось видео праздничного салюта в Самаре

23 Февр. 2020 2020-02-23T23:08:18+03:00

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В Самаре прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Красочное зрелище горожанам подарили артиллеристы 2-й Гвардейской армии ЦВО. Они стреляли из 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Всего прогремело 30 залпов. Фейерверки разрывались в самарском небе каждые 30 секунд, поднимаясь на высоту до ста метров.

Горожане смогли увидеть несколько видов праздничных салютов с романтичными названиями «Вега» и «Ассоль». В небе разрывались фейерверки в семи разных цветовых гаммах - серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой и желтый.

- В проведении салюта приняли участие более 50 военнослужащих и около 10 единиц боевой и специальной техники, - сообщили военные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/762553" frameborder="0"></iframe> Артиллеристы устроили салют в Самаре на 23 февраля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU