2020-02-23T23:08:18+03:00
Общество

На стометровой высоте: появилось видео праздничного салюта в Самаре

Горожане смогли полюбоваться фейерверками семи разных цветов [фото, видео]
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Салют на второй очереди набережной гремел 15 минутСалют на второй очереди набережной гремел 15 минут
Изменить размер текста:

В Самаре прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Красочное зрелище горожанам подарили артиллеристы 2-й Гвардейской армии ЦВО. Они стреляли из 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Всего прогремело 30 залпов. Фейерверки разрывались в самарском небе каждые 30 секунд, поднимаясь на высоту до ста метров.

Горожане смогли увидеть несколько видов праздничных салютов с романтичными названиями «Вега» и «Ассоль». В небе разрывались фейерверки в семи разных цветовых гаммах - серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой и желтый.

- В проведении салюта приняли участие более 50 военнослужащих и около 10 единиц боевой и специальной техники, - сообщили военные.

Артиллеристы устроили салют в Самаре на 23 февраля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На стометровой высоте: появилось видео праздничного салюта в Самаре
Сильный ветер и мокрый снег: стало известно, как долго продлится непогода
Разворотило капот: на проспекте Масленникова столкнулись две белые иномарки
Стало известно, как обустроят самарские пляжи эти летом
По льду Волги уже неделю мечется огромная овчарка
Презентуют новичков: в понедельник на «Самара Арене» болельщикам представят обновленную команду «Крылья Советов»
Отвесил затрещину и бросил в сугроб: в Самаре сняли на видео, как отец «воспитывает» маленького ребенка
Дым без огня: в Самаре в жилом доме подожгли дымовую шашку
В Самаре на улице Ставропольской могут построить 82-метровый дом
Из пылающей квартиры в военном городке спасли мать и сына
Носил в кармане розовый порошок: в Самарской области задержали наркомана-«гастролера»
Погладить полицейскую собаку и почувствовать себя ГИБДДшником: самарцев зовут на патриотическую акцию на набережную
Снес два автомобиля и сбежал из больницы: стали известны подробности ночного ДТП на улице Гагарина
Ехал задом по тротуару: в Тольятти грузовик насмерть задавил пенсионерку
Собирались накормить людей просроченными продуктами: самарские предприниматели попались на серьезных нарушениях
«Сладкая парочка»: в Самарской области алабай и хаски сбежали из дома и отправились на поиски приключений
В Самаре ищут пропавшего челябинского подростка на велосипеде
Лицо-солнце и деревянная юбка: появились первые фото гигантской Масленицы на площади Куйбышева
В Самаре отдадут под гаражи участок в 1,3 гектара на улице Советской Армии
«Нет у нас больных китайцев!»: главврач больницы Семашко прокомментировал слухи о пациентах с коронавирусом