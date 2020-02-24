Недетские игры: четверых самарцев судят за организацию подпольного игорного клуба

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:01:32+03:00

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В ночь с 18 на 19 декабря 2018 года в Самаре с участием спецназа был ликвидирован подпольный игорный клуб в частном секторе Железнодорожного района. Внутри были несколько игроков и 10 компьютеров, с которых и велась игра. Клиенты отдавали администраторам наличку, деньги переводили в игровые кредиты, зачисляли на счет, после чего человеку открывали доступ в мир азартных игр.

По уголовному делу, которое возбудили по ч.2 ст.171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору» в итоге привлекли четыре человека, в январе этого года их всех отдали под суд.

- По версии следствия, незаконное игорное заведение просуществовали с 11 по 19 декабря 2018 года, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре Железнодорожного района. – Расположено оно было в частном доме на ул.Малахитовой, 8. Подсудимым вменяется получение дохода в размере 3400 рублей.

- Я просто искала работу, позвонила по объявлению на «Авито», мне сказали, что от меня требуется только разносить чай и кофе, я понятия не имела, что все это незаконно, - уверяла следователям одна из подсудимых. Какую версию о работе подпольного клуба она расскажет в суде, пока не ясно.

Если суд признает подсудимых виновными, то им грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU