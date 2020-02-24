2020-02-24T09:42:22+03:00
Происшествия

Тройничок: под Сызранью столкнулись три фуры

По предварительным данным, в ДТП виновата непогода
Александра БУДАЕВА
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Фото: "КТВ-Луч"Фото: "КТВ-Луч"
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Вчера около 5 часов вечера под Сызранью столкнулись три фуры, из-за чего на трассе М-5 в этом районе на время вводили реверсивное движение.

Как сообщает "КТВ-Луч", ЧП произошло возле поворота на село Усинское. Одна из фур улетела в кювет, у второй от удара разворотило кабину водителя, у третьей на первый взгляд повреждений не было.

Очевидцы говорят, что авария могла произойти из-за погоды: гололед, туман, плюс приближались сумерки.

Впрочем, полиция пока не озвучивала официальных причин произошедшего. В областном МВД лишь сообщили, что в этом ДТП обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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