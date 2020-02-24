Тройничок: под Сызранью столкнулись три фуры
Вчера около 5 часов вечера под Сызранью столкнулись три фуры, из-за чего на трассе М-5 в этом районе на время вводили реверсивное движение.
Как сообщает "КТВ-Луч", ЧП произошло возле поворота на село Усинское. Одна из фур улетела в кювет, у второй от удара разворотило кабину водителя, у третьей на первый взгляд повреждений не было.
Очевидцы говорят, что авария могла произойти из-за погоды: гололед, туман, плюс приближались сумерки.
Впрочем, полиция пока не озвучивала официальных причин произошедшего. В областном МВД лишь сообщили, что в этом ДТП обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU