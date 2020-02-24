Самарская полиция помогла найти четырехлетнего "потеряшку"

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:49:50+03:00

Малыша нашли всего за несколько часов Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

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Вчера самарские полицейские помогли разыскать 4-летнего Степу В. Мальчик потерялся 23 февраля, родители найти его самостоятельно не смогли и обратились в полицию.

Ориентировку с фотографиями и приметами "потеряшки" также разместили у себя в соцсетях добровольцы из "Лиза Алерт", однако уже через несколько часов они написали, что ребенок найден.

- Отдельное спасибо сотрудникам полиции за оперативное оповещение и реагирование! - отметили у себя на старанице добровольцы.

В областном МВД корреспонденту "КП-Самара" сообщили, что мальчика нашли сотрудники полиции Октябрьского районе, его уже передали родителям. Семья полная и благополучная. Подробности ЧП пока не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU