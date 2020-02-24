Сказка наяву: Самарский зоопарк празднует Масленицу всю неделю

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:37:34+03:00

Для посетителей организуют мастер-классы, аквагрим, встречи с сказочными героями и прирученными животными

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С сегодняшнего дня в Самарском зоопарке начинают праздновать Масленицу, посетителям обещают множество мероприятий, мастер-классов, конкурсов с призами, аквагрим и фото-сессии с питомцами зоопарка и сказочными персонажами.

24 февраля посетителей будут учить делать куклы-маслены, 25-го - маски-солнышки, 26-го под присмотром специалистов можно научиться изготавливать птичек-веснянок.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте зоопарка. Все мастер-классы начинаются в 13.00 и длятся около часа.

А вот 1 марта вместо Масленницы в зоопарке отмечают День кошек, в 13.00 можно будет увидеть своими глазами, как обедает царь зверей - лев Цезарь.

ИСТОЧНИК KP.RU