Сказка наяву: Самарский зоопарк празднует Масленицу всю неделю
С сегодняшнего дня в Самарском зоопарке начинают праздновать Масленицу, посетителям обещают множество мероприятий, мастер-классов, конкурсов с призами, аквагрим и фото-сессии с питомцами зоопарка и сказочными персонажами.
24 февраля посетителей будут учить делать куклы-маслены, 25-го - маски-солнышки, 26-го под присмотром специалистов можно научиться изготавливать птичек-веснянок.
С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте зоопарка. Все мастер-классы начинаются в 13.00 и длятся около часа.
А вот 1 марта вместо Масленницы в зоопарке отмечают День кошек, в 13.00 можно будет увидеть своими глазами, как обедает царь зверей - лев Цезарь.
ИСТОЧНИК KP.RU