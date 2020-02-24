Чудом не полыхнули жилые дома: в центра Самары 25 пожарных тушили сараи

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:53:45+03:00

Сараи и старые дома горят в Самаре все чаще Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Огонь быстро распространился на площадь в 50 кв метров, лишь чудом никто не пострадал

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Очень беспокойной выдалась минувшая ночь для жителей Советского района Самары. В частном секторе в районе пересечения улиц Гагарина и Советской Армии вдруг вспыхнул пожар. Горели сараи, расположенные рядом с домом №139 по ул.Печерской.

Пожарные на место ЧП прибыли в 00.50, с огнем боролись 25 человек, чтобы остановить его распространение потребовалось более получаса. Окончательно потушили пожар в 1.33 ночи.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Но от чего посреди ночи могли загореться сараи? Теперь с этим предстоит разбираться специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU