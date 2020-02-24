В Самаре иномарка протаранила трактор, который занимался дорожными работами

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:45:14+03:00

Что за дорожные работы проводил ночью трактор, пока не известно Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Около часа ночи 23 февраля в Самаре на улице Обувной столкнулись Renault Logan и трактор Беларус-82.1, который проводил загадочные ночные дорожные работы.

- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не учел дорожные и метеорологические условия, скоростной режим, в результате чего и допустил столкновение с трактором, - сообщили «Комсомолке» в областном МВД.

В ДТП пострадала 32-летняя женщина, которая сидела в легковушке на пассажирском сидении, она госпитализирована в одну из городских больниц. По факту ДТП полиция проводит проверку, после чего будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU