В Самаре иномарка протаранила трактор, который занимался дорожными работами
Около часа ночи 23 февраля в Самаре на улице Обувной столкнулись Renault Logan и трактор Беларус-82.1, который проводил загадочные ночные дорожные работы.
- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не учел дорожные и метеорологические условия, скоростной режим, в результате чего и допустил столкновение с трактором, - сообщили «Комсомолке» в областном МВД.
В ДТП пострадала 32-летняя женщина, которая сидела в легковушке на пассажирском сидении, она госпитализирована в одну из городских больниц. По факту ДТП полиция проводит проверку, после чего будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU