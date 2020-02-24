2020-02-24T16:45:14+03:00
Происшествия

В Самаре иномарка протаранила трактор, который занимался дорожными работами

В ДТП пострадала женщина-пассажир легковушки
Александра БУДАЕВА
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Что за дорожные работы проводил ночью трактор, пока не известноЧто за дорожные работы проводил ночью трактор, пока не известноФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Около часа ночи 23 февраля в Самаре на улице Обувной столкнулись Renault Logan и трактор Беларус-82.1, который проводил загадочные ночные дорожные работы.

- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не учел дорожные и метеорологические условия, скоростной режим, в результате чего и допустил столкновение с трактором, - сообщили «Комсомолке» в областном МВД.

В ДТП пострадала 32-летняя женщина, которая сидела в легковушке на пассажирском сидении, она госпитализирована в одну из городских больниц. По факту ДТП полиция проводит проверку, после чего будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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