Имидж ничто – жажда все: самарцу вынесли приговор за воровство чешского ликера

24 Февр. 2020 2020-02-24T11:49:16+03:00

«Я просто не удержался» - вот все, что он смог сказать в свое оправдание в суде

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«Я смотрю на тебя, ты смотришь на меня - искра, буря, безумие» - примерно так бы мог описать события того судьбоносного вечера Никита Ю.

Около 9 часов вечера 30 января прошлого года парень просто зашел в супермаркет, и тут взгляд его упал на нее – бутылка чешского травяного ликера стояла на витрине и манила зеленым стеклом и объемом 0,7, обещая приятный вечерок. Вот только цена в 664 рубля парню показалась не особенно привлекательной, поэтому он спрятал ликер под куртку и ретировался как можно быстрее.

Найти его помогли камеры видеонаблюдения, и вот недавно он оказался на скамье подсудимых. Выяснилось, что Никите не впервой «баловаться» мелким воровством. Свою вину он признал сразу, его дело рассмотрели в особом порядке.

Уже во второй раз суд пожалел молодого человека – ему назначили полгода условного лишения свободы с испытательным сроком еще на год. На сей раз суд запретил парню выходить из дома после 22.00 и заходить в разливайки. Вот только поможет ли ему это исправиться – большой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU