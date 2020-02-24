39 млн рублей за уборку: Промышленный район готовят к весне

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:36:39+03:00

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Самара начинает готовиться к весне. Традиционно в апреле начинаются масштабные субботники, а специальные службы выходят на улицы, чтобы не только убрать мусор, но и навести красоту: обрезать деревья там, где это нужно, побелить их, убрать старую траву, посадить новую.

За наведение порядка в Промышленном районе Самары райадминистрация готова заплатить 39 млн рублей, об этом сообщает "Другой город". Торги уже объявлены, исполнителя выберут 4 марта.

Правда, контракт предусматривает не только подготовку к весне, но и наведение порядка "на районе" до конца года. Среди условий, обозначенных заказчиком - не только уборка снега и грязи да побелка деревьев, но и замена проводов и силового кабеля, плюс замена грунта на газонах и установка 20 лам освещения и 10 урн.

ИСТОЧНИК KP.RU