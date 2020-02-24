Два самарца застряли в лифте, и чтобы выбраться оттуда, сообщили в полицию о теракте

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:17:19+03:00

Естественно, когда их вытащили, никакой взрывчатки при них обнаружить не удалось

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Днем 15 февраля в полицию по номеру «02» поступило сообщение о возможном теракте в жилом доме на ул.Солнечной, 53. Силовикам сообщили: в лифте застряли двое неизвестных, которые хотят взорвать многоэтажку.

На место прибыли спецслужбы, лифт действительно не двигался и внутри были люди. Когда их достали, выяснилось, что два мужчины в стельку пьяны. Один из них - житель этого дома, второй - его гость.

Более того, на линию «02» звонил как раз гость. Никакой взрывчатки у мужчин не было, но в лифте они просидели так долго, что отчаялись освободиться и не придумали ничего лучше, чем сочинить историю про теракт. Которая кстати сработала.

Будут ли возбуждать в отношении мужчин уголовное дело, пока не ясно. Полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU