2020-02-24T16:59:17+03:00
Происшествия

В Самарской области сейф, полный драгоценностей, выдернули из магазина при помощи привязанного к машине троса

Ущерб превысил миллион рублей, полиция ищет преступников
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Преступников теперь разыскивает полицияПреступников теперь разыскивает полицияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

17 февраля в Нефтегорском районе неизвестные совершили преступление, которое могло бы лечь в основу сценария остросюжетного фильма. Около трех часов ночи четверо преступников в балаклавах, одетые во все темное, разбили витрину ювелирного магазина «Клеопатра» в торговом центре.

Конечно, все самое ценное было надежно спрятано в сейфе, но воришек это не остановило. Они привязали к сейфу один конец троса, а второй конец – к своему автомобилю. Сейф удалось выдернуть и увезти. Вместе с ним пропали более двух сотен украшений на сумму свыше миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере, но напасть на след преступников стражам порядка пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Беспокойная ночь: в Тольятти 21 жильца многоэтажки эвакуировали из-за пожара
Настоящая мумия: в Самаре пенсионерка пролежала в квартире полгода, пока ее не нашли
Выжить в Самарской области: в Новокуйбышевске стая собак загнала детей на крышу качелей
В Самаре иномарка протаранила трактор, который занимался дорожными работами
Мехди Зеффан: «Все в команде знают, насколько важна победа над «Оренбургом», и готовы бороться за победу»
В Самарской области сейф, полный драгоценностей, выдернули из магазина при помощи привязанного к машине троса
«Приора» не виновата: на улице Стара-Загора столкнулись три легковушки
Двое самарцев застряли в лифте и, чтобы выбраться оттуда, сообщили в полицию о теракте
39 млн рублей за уборку: Промышленный район готовят к весне
Имидж ничто – жажда все: самарцу вынесли приговор за воровство чешского ликера
Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-5 в Самарской области
Чудом не полыхнули жилые дома: в центре Самары 25 пожарных тушили сараи
Сказка наяву: Самарский зоопарк празднует Масленицу всю неделю
Самарская полиция помогла найти четырехлетнего «потеряшку»
Тройничок: под Сызранью столкнулись три фуры
Недетские игры: четверых самарцев судят за организацию подпольного игорного клуба