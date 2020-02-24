В Самарской области сейф, полный драгоценностей, выдернули из магазина при помощи привязанного к машине троса

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:59:17+03:00

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17 февраля в Нефтегорском районе неизвестные совершили преступление, которое могло бы лечь в основу сценария остросюжетного фильма. Около трех часов ночи четверо преступников в балаклавах, одетые во все темное, разбили витрину ювелирного магазина «Клеопатра» в торговом центре.

Конечно, все самое ценное было надежно спрятано в сейфе, но воришек это не остановило. Они привязали к сейфу один конец троса, а второй конец – к своему автомобилю. Сейф удалось выдернуть и увезти. Вместе с ним пропали более двух сотен украшений на сумму свыше миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере, но напасть на след преступников стражам порядка пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU