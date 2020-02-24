В парке Щорса появятся ретрокарусели и бесплатный wi-fi

24 Февр. 2020 2020-02-24T21:37:59+03:00

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Летом 2020 года в парке Щорса в Самаре запланирован ремонт. Об этом стало известно во время визита мэра Елены Лапушкиной в Железнодорожный район города.

Как сообщает пресс-служба мэрии Самары, в парке должны появиться новые пешеходные дорожки, летняя сцена, ретрокарусели, новые цветники и скамейки, плюс большая детская площадка. Кроме того, в парк собираются внедрить и элементы технического прогресса - видеокамеры и бесплатный wi-fi.

Напомним, парк Щорса был открыт в 1943 году. Сейчас там не слишком много аттракционов - это батуты, лабиринты, паровозик и др. Он находится недалеко от железнодорожного вокзала. Реконструкцию парка хотят провести по программе «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU