В парке Щорса появятся ретрокарусели и бесплатный wi-fi
Летом 2020 года в парке Щорса в Самаре запланирован ремонт. Об этом стало известно во время визита мэра Елены Лапушкиной в Железнодорожный район города.
Как сообщает пресс-служба мэрии Самары, в парке должны появиться новые пешеходные дорожки, летняя сцена, ретрокарусели, новые цветники и скамейки, плюс большая детская площадка. Кроме того, в парк собираются внедрить и элементы технического прогресса - видеокамеры и бесплатный wi-fi.
Напомним, парк Щорса был открыт в 1943 году. Сейчас там не слишком много аттракционов - это батуты, лабиринты, паровозик и др. Он находится недалеко от железнодорожного вокзала. Реконструкцию парка хотят провести по программе «Формирование комфортной городской среды».
ИСТОЧНИК KP.RU