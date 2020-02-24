2020-02-24T20:16:32+03:00
Происшествия

Беспокойная ночь: в Тольятти 21 жильца многоэтажки эвакуировали из-за пожара

ЧП случилось на улице Гидротехнической, 39
Александра БУДАЕВА
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На месте ЧП работали 11 пожарныхНа месте ЧП работали 11 пожарныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ночь с 23 на 24 февраля в Тольятти произошел пожар в четырехподъездной пятиэтажке на улице Гидротехнической, 39. К пожарным вызов поступил в 2.52 ночи, к их из дома приезду эвакуировали 21 человека, которые могли подвергаться опасности.

Насколько известно, в одной из квартир загорелись домашние вещи. От чего - сейчас разбираются специалисты. Площадь пожара составила 5 кв. метров, сбить пламя и справиться с огнем удалось минут за 20. В 3.11 была объявлена ликвидация пожара.

На месте работали 4 пожарные машины и 11 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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