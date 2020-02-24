2020-02-24T22:49:14+03:00
Общество

Эта особенная? Житель Сызрани продает серебряную монету царских времен за 100 тысяч рублей

Монета номиналом «2 копейки» была выпущена в 1875 году
Александра БУДАЕВА
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Фото: КТВ-ЛучФото: КТВ-Луч
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Житель Сызрани готов продать за 100 тысяч рублей двухкопеечную монету, выпущенную в 1875 году. Эта цена превышает номинал монеты в пять миллионов раз.

Как сообщает «КТВ-Луч», таких монет в царское время могли выпустить более 10 миллионов штук, а потому нумизматы продают их по цене от 500 до 15 тысяч рублей.

В чем особенность сызранском монеты, пока до конца не ясно. На первый взгляд, она совершенно обычная: герб Российской империи, все положенные надписи на своих местах. Год выпуска монеты - 1875. Связана ли с ней какая-то история или владелец просто переоценил свой товар, пока не понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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