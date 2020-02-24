Эта особенная? Житель Сызрани продает серебряную монету царских времен за 100 тысяч рублей

24 Февр. 2020 2020-02-24T22:49:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Сызрани готов продать за 100 тысяч рублей двухкопеечную монету, выпущенную в 1875 году. Эта цена превышает номинал монеты в пять миллионов раз.

Как сообщает «КТВ-Луч», таких монет в царское время могли выпустить более 10 миллионов штук, а потому нумизматы продают их по цене от 500 до 15 тысяч рублей.

В чем особенность сызранском монеты, пока до конца не ясно. На первый взгляд, она совершенно обычная: герб Российской империи, все положенные надписи на своих местах. Год выпуска монеты - 1875. Связана ли с ней какая-то история или владелец просто переоценил свой товар, пока не понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU