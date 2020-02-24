Машина всмятку: в Тольятти на месте страшной аварии работает полиция
Сегодня вечером, 24 февраля, на дороге между Центральным и Комсомольским районами Тольятти произошла страшная авария. Сколько машин пострадало, пока точно не известно. На фотографиях и видео, которые сняли проезжавшие мимо автомобилисты, виден сильно измятый автомобиль «Лада Самара». Страшно представить, что стало с людьми внутри. Еще несколько машин припаркованы у обочины и мигают аварийками. Какие повреждения получили они, сказать пока трудно.
Очевидцы говорят, что ЧП произошло в районе АЗС «Промкриоген», На месте ДТП продолжают работать полицейские и медики. Сколько человек пострадало в аварии, пока доподлинно не известно.
Что касается причин аварии, то водители, проезжавшие сегодня в этом месте, в один голос говорят: все дело в гололеде. По их словам, по этой дороге просто невозможно ехать, даже тормоза не спасают.
Массовая авария в Тольятти.Соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU