Машина всмятку: в Тольятти на месте страшной аварии работает полиция

24 Февр. 2020 2020-02-24T21:41:56+03:00

«Лада Самара» выглядит так, будто столкнулась с поездом, еще несколько машин мигают у обочины аварийками [видео]

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Сегодня вечером, 24 февраля, на дороге между Центральным и Комсомольским районами Тольятти произошла страшная авария. Сколько машин пострадало, пока точно не известно. На фотографиях и видео, которые сняли проезжавшие мимо автомобилисты, виден сильно измятый автомобиль «Лада Самара». Страшно представить, что стало с людьми внутри. Еще несколько машин припаркованы у обочины и мигают аварийками. Какие повреждения получили они, сказать пока трудно.

Очевидцы говорят, что ЧП произошло в районе АЗС «Промкриоген», На месте ДТП продолжают работать полицейские и медики. Сколько человек пострадало в аварии, пока доподлинно не известно.

Что касается причин аварии, то водители, проезжавшие сегодня в этом месте, в один голос говорят: все дело в гололеде. По их словам, по этой дороге просто невозможно ехать, даже тормоза не спасают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="296" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/762637" frameborder="0"></iframe> Массовая авария в Тольятти.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU