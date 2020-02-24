В полиции не подтвердили гибель парня, который спрыгнул с крыши, боясь попасть в тюрьму

24 Февр. 2020 2020-02-24T22:53:15+03:00

В полиции пока нет информации о подобном ЧП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В соцсетях сообщалось, что молодой человек поступил так из-за проблем со своей девушкой

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Сегодня в Тольятти активно распространяется информация о том, что около полудня в Комсомольском районе с крыши пятиэтажки спрыгнул молодой человек. Согласно данным, которые опубликованы в соцсетях, ЧП произошло на улице Громовой, 26 - в этом же доме располагается участковый пункт полиции.

Автор сообщения пишет, что такое решение парень принял из-за проблем с девушкой, хищения каких-то вещей и опасений, что его отправят в места лишения свободы.

В областном МВД корреспонденту «КП-Самара» сообщили, что из дежурной части информации о подобном ЧП в Тольятти не поступало. Является ли информация фейковой, пока доподлинно не известно.

Такое сообщение появилось сегодня днем в соцсетяхФото: Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU