В полиции не подтвердили гибель парня, который спрыгнул с крыши, боясь попасть в тюрьму
Сегодня в Тольятти активно распространяется информация о том, что около полудня в Комсомольском районе с крыши пятиэтажки спрыгнул молодой человек. Согласно данным, которые опубликованы в соцсетях, ЧП произошло на улице Громовой, 26 - в этом же доме располагается участковый пункт полиции.
Автор сообщения пишет, что такое решение парень принял из-за проблем с девушкой, хищения каких-то вещей и опасений, что его отправят в места лишения свободы.
В областном МВД корреспонденту «КП-Самара» сообщили, что из дежурной части информации о подобном ЧП в Тольятти не поступало. Является ли информация фейковой, пока доподлинно не известно.
Такое сообщение появилось сегодня днем в соцсетяхФото: Соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU