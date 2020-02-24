2020-02-24T22:56:26+03:00
Дом. Семья

Сбили на машине и оставили замерзать насмерть в луже: в Сызрани волонтеры спасли щенка

Малыш вмерз в лед, но его отогрели и нашли ему временный дом [фото, видео]
Александра БУДАЕВА
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Фото: vk.com/bezdomnyyezhivotnyyeФото: vk.com/bezdomnyyezhivotnyye
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22 февраля в Сызрани местные жители обратились к волонтерам за помощью: женщина обнаружила вмерзшего в лед щенка, который уже еле дышал.

- Кутенка сшибли, по-видимому. Я приехала на работу и услышала, скулит где-то. Пошла посмотрела, а он лежит в луже. Попыталась взять его, а он примерз, - написала в соцсетях Наталья К.

Женщина вызволила животное, отогрела и забрала к себе на работу. На ее просьбу о помощи откликнулись волонтеры: щенка свозили в ветеринару, и выяснилось, что это девочка. Ей 4 месяца от роду и нее травма головы, перелом лапы и, возможно, перелом таза.

Несмотря на серьезные диагнозы, малышке сумели найти временную передержку. Сейчас за ее состоянием следят ветеринары и волонтеры.

Спасение замерзающего щенка в Сызрани.Соцсети

Помочь малышке можно через волонтерское сообщество:

- перечислив деньги на карту «Сбербанка» (639 002 549 015 663 718 - Екатерина Андреевна Ш.);

- отправив деньги на номер МТС: + 7 (987) 442-86-87;

- положив деньги в ящики для пожертвований, адреса которых можно уточнить в группе волонтеров в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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