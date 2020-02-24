Сбили на машине и оставили замерзать насмерть в луже: в Сызрани волонтеры спасли щенка
22 февраля в Сызрани местные жители обратились к волонтерам за помощью: женщина обнаружила вмерзшего в лед щенка, который уже еле дышал.
- Кутенка сшибли, по-видимому. Я приехала на работу и услышала, скулит где-то. Пошла посмотрела, а он лежит в луже. Попыталась взять его, а он примерз, - написала в соцсетях Наталья К.
Женщина вызволила животное, отогрела и забрала к себе на работу. На ее просьбу о помощи откликнулись волонтеры: щенка свозили в ветеринару, и выяснилось, что это девочка. Ей 4 месяца от роду и нее травма головы, перелом лапы и, возможно, перелом таза.
Несмотря на серьезные диагнозы, малышке сумели найти временную передержку. Сейчас за ее состоянием следят ветеринары и волонтеры.
Спасение замерзающего щенка в Сызрани.Соцсети
Помочь малышке можно через волонтерское сообщество:
- перечислив деньги на карту «Сбербанка» (639 002 549 015 663 718 - Екатерина Андреевна Ш.);
- отправив деньги на номер МТС: + 7 (987) 442-86-87;
- положив деньги в ящики для пожертвований, адреса которых можно уточнить в группе волонтеров в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU