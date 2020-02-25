2020-02-25T08:50:55+03:00
Спорт

Кубок ФНЛ: «Крылья Советов» по пенальти проиграли клубу рэпера Басты

Основное время завершилось вничью 1:1
Владислав КИРСАНОВ
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29 февраля молодежный состав КС сыграет в Самаре против «Оренбурга»29 февраля молодежный состав КС сыграет в Самаре против «Оренбурга»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Вчера, 24 февраля, состоялись стыковые матчи Кубка ФНЛ, участие в которых приняли команды, занявшие третьи места в своих группах. Молодежный состав «Крыльев Советов» встречался с коллективом из Ростова-на-Дону СКА. Этот клуб принадлежит известному рэперу Басте.

– Зрители увидели забитые мячи только во втором тайме. Сначала отличились «Крылья» – гол на счету Кирилла Ломакина. Спустя 17 минут ростовчане счет сравняли. Выяснять, кто победит, пришлось в серии послематчевых пенальти. Там СКА оказались удачливее – 9:8, – говорится в сообщении пресс-службы КС.

Следующий матч подопечные Владимира Кухлевского проведут против красноярского «Енисея». Поединок пройдет 26 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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