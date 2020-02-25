Килограмм наркотиков: в Самарской области задержали двух драгдилеров
В Ставропольском районе Самарской области сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «Калина». В ходе проверки документов водитель и пассажир начали сильно нервничать. Правоохранители решили досмотреть машину.
– В автомобиле было найдено 10 свертков с наркотиками общим весом 477 граммов. Также выяснилось, что мужчины уже успели сделать еще 15 закладок, вес которых составил 400 граммов, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Задержанными оказались 22-х и 20-летние жители Сызрани. У них дома полицейские нашли еще 28 граммов запрещенных веществ. Сейчас молодые люди находятся под стражей. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU