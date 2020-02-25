Зима все? В Самарской области побит очередной температурный рекорд

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:57:10+03:00

Температурная норма в конце февраля превышена на 9 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воздух в регионе прогрелся до 3,8 градусов

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Вчера, 24 февраля, в Самарской области снова было аномально тепло. Температурные значения побили рекорд 12-ти и 22-летней давности.

– Метеостанция Безенчук перекрыла абсолютный максимум. Если в 1998 и 2008 годах там было зафиксировано +3,6 °С, то в минувший понедельник значение имело отклонение на 0,2 градуса: +3,8 °С, – сообщили представители Приволжского УГМС.

Как отмечают синоптики, средняя температура в конце февраля выше нормы на 9 градусов. Ранее в регионе был побит рекорд 65-летней давности. Аномально теплая погода была зафиксирована сразу на 11 метеостанциях.

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ИСТОЧНИК KP.RU