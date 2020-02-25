В минспорте Самарской области прокомментировали драку детей-хоккеистов в Тольятти

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:19:58+03:00

Сообщается, что в драке детей никто серьезно не пострадал ФОТО: скриншот с видео

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В воскресенье, 23 февраля, в Тольятти произошла массовая драка во время хоккейного матча двух местных детских школ – «Лады» и «Волгаря». Представители министерства спорта Самарской области прокомментировали этот случай. По их словам, никаких серьезных травм игроки команд не получили, а сама потасовка продолжалась около минуты.

– Жесткая борьба, стычки и даже драки – неотъемлемая часть взрослого хоккея. Но когда дети устраивают подобное – это недопустимо. Уверены, что тренеры и родители разделяют эту позицию. Надеемся, что они проведут необходимые беседы с ребятами, – говорится в сообщении ведомства.

Разбираться во всех деталях случившегося предстоит организаторам турнира. Они должны выяснить, кто спровоцировал драку и как вели себя тренеры обеих команд.

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ИСТОЧНИК KP.RU