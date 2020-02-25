Разбил окно и украл золото: в Самаре сотрудники Росгвардии задержали дерзкого вора

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:37:42+03:00

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В одном из коттеджей в поселке Смышляевка сработала сигнализация. На указанный адрес через несколько минут прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Выяснилось, что дом ограбили.

– Окно было разбито. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. Патрульные передали его коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Задержанным оказался 40-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Он успел похитить из коттеджа золотых украшений на сумму свыше 150 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU