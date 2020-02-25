2020-02-25T10:48:12+03:00
Происшествия

В полиции рассказали подробности аварии с раскуроченной «четырнадцатой» в Тольятти

К счастью, ДТП обошлось без жертв, но помощь медиков все равно понадобилась
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сильный удар пришелся на левую сторону вазовской легковушкиСильный удар пришелся на левую сторону вазовской легковушкиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Стали известны подробности серьезной аварии, которая произошла вечером в понедельник, 24 февраля, в Тольятти. Напомним, там в результате ДТП оказалась раскурочена вазовская «четырнадцатая». По данным полицейских, аварию мог спровоцировать 52-летний водитель автомобиля «Рено».

- В 20:30 мужчина, управляя иномаркой, двигался по улице Матросова в сторону улицы Громовой. В пути следования он нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и столкнулся с ВАЗ-2114, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

За рулем отечественной легковушки находился 24-летний молодой человек. Он получил серьезные травмы, с которыми его увезли в больницу. Известно, что оба водителя на момент ДТП были трезвы. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.

Аварию спровоцировал водитель иномарки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Аварию спровоцировал водитель иномаркиФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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