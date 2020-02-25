Следователи начали проверку в связи с нападением собак на детей в Новокуйбышевске
Следственный комитет России по Самарской области заинтересовался случаем, который произошел несколько дней назад в Новокуйбышевске. Там стая собак напала на детей. Местные жители опубликовали ролик в социальных сетях.
– Проводится доследственная проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, а также устанавливают детей, которые пострадали от бездомных животных, – сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Спасти ребят удалось не сразу: им пришлось дожидаться взрослых. Однако в комментариях к посту некоторые люди предположили, что дети намерено раздразнили собак.
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ИСТОЧНИК KP.RU