2020-02-25T11:10:29+03:00
Общество

Следователи начали проверку в связи с нападением собак на детей в Новокуйбышевске

Стая бродячих животных загнала ребят на крышу качелей
Владислав КИРСАНОВ
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Бездомные животные были агрессивно настроены ФОТО: скриншот с видеоБездомные животные были агрессивно настроены ФОТО: скриншот с видео
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Следственный комитет России по Самарской области заинтересовался случаем, который произошел несколько дней назад в Новокуйбышевске. Там стая собак напала на детей. Местные жители опубликовали ролик в социальных сетях.

– Проводится доследственная проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, а также устанавливают детей, которые пострадали от бездомных животных, – сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Спасти ребят удалось не сразу: им пришлось дожидаться взрослых. Однако в комментариях к посту некоторые люди предположили, что дети намерено раздразнили собак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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