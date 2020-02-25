В Самаре за день угарным газом отравились пять человек

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:57:50+03:00

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В Самаре в понедельник, 24 февраля, произошли сразу два случая отравления угарным газом. Пострадали пять человек, в том числе и дети.

Так, в пятом часу вечера ЧП произошло на улице Аэродромной, 44 в Советском районе. Угарным газом отравилась семья из четырех человек: 39-летний мужчина, 32-летняя женщина и две девочки 2008 и 2014 годов рождения. Взрослых госпитализировали в больницу имени В.Д. Середавина, а детей — в детскую клиническую больницу № 1 имени Н.Н. Ивановой. Угрозы их жизни нет. По данным ГУ МЧС по Самарской области, причина случившегося — неисправность газового оборудования.

В 22:05 в экстренные службы поступило сообщение об отравлении 19-летней девушки. Произошло все в 11 квартале поселка Мехзавод. Пострадавшую увезли в больницу имени В.Д. Середавина. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Угрозы ее жизни нет. Причину происшествия сейчас устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU