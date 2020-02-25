Легковушка «в кашу»: в Тольятти столкнулись «Рено» и «четырнадцатая»

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:54:45+03:00

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Вчера вечером, 24 февраля, в Тольятти произошло серьезное ДТП. На улице Матросова водитель «Рено» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114.

– Водитель иномарки в пути следования нарушил правило расположения автомобиля на проезжей части, – сообщили представители ГИБДД Тольятти.

В результате столкновения водитель отечественного автомобиля получил серьезные травмы. Он был госпитализирован в городскую больницу. Разбираться во всех обстоятельствах происшествия предстоит сотрудникам правоохранительных органов. ГУ МВД России по Самарской области напоминает о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU