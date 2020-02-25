В Самаре закупят конфеты с видами Куйбышева 1941-1945 годов

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:20:55+03:00

Их будут поставлять частями в течение года

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Власти Самары объявили торги на поставку сувениров с символикой города. Речь идет об 11 тысячах наборах шоколадных конфет, сувенирных ручках, женских и мужских зонтах с названием города, а также о флешках, настенных и настольных часах.

– На коробках конфет должны быть виды Куйбышева 1941-1945 годов и надпись «Город трудовой и боевой славы». Также планируется приобрести подарочные наборы – с посудой, портмоне, ручками, шарфами и варежками. Они будут украшены символикой области, – говорится в документах закупки.

На эти нужды в общей сложности будет потрачено 3,7 млн рублей. Товары будут поставлять частями в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU