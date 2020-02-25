Коммунальная авария: в Тольятти изменилось движение троллейбуса
Вчера, 24 февраля, в Тольятти произошла коммунальная авария на пересечении улиц Баныкина и Ушакова. Для работ по ее устранению пришлось изменить схему движения троллейбуса № 22.
– С 25 февраля транспорт будет двигаться по Комсомольской до Мира в прямом и обратном направлениях. На привычный маршрут троллейбус вернется после окончания работ, – сообщили в администрации Тольятти.
Также в близлежащих домах возможно изменение цвета и повышенная мутность питьевой воды. Эта ситуацию должны исправить в среду, 26 февраля. Для горожан организуют подвоз бойлера с питьевой водой.
ИСТОЧНИК KP.RU