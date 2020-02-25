Ученые из Самары придумали магнитный «скальпель» для борьбы с раком
Ученые Самарского университета занимаются разработкой безоперационного разрушения онкологических образований. Предполагается, что это будут делать при помощи магнитных импульсов.
– Мы хотим воздействовать на онкоклетки на микроуровне. Пока мы делаем первые шаги, получены только первые обнадеживающие результаты. С помощью определенных параметров можно оказывать точечное межклеточное воздействие, не повреждая здоровые клетки, — сообщила доцент Самарского университета, кандидат технических наук Ирина Беляева.
Так называемый магнитный «скальпель» протестировали на здоровых клетках. В дальнейшем его могут испытать на животных. В экспериментах используется компактная магнитно-импульсная установка размером примерно 50 на 70 см. Обычно такая аппаратура используется для сборки кабелей ракет-носителей и штамповки деталей самолетов.
ИСТОЧНИК KP.RU