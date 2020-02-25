2020-02-25T13:53:04+03:00
Общество

Детей самарских врачей и медсестер будут зачислять в детсады в приоритетном порядке

Депутаты губдумы приняли соответствующий законопроект
Илона МАЙСКАЯ
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Депутат Госдумы РФ Евгений Серпер прокомментировал принятые Самарской губдумой законыДепутат Госдумы РФ Евгений Серпер прокомментировал принятые Самарской губдумой законы
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Во вторник, 25 февраля, прошло очередное заседание Самарской губернской думы. В ходе него депутаты приняли два важных законопроекта: о зачислении детей медиков в детские сады без очередей и о запрете продажи снюса подросткам.

- У молодых врачей и медсестер поликлиник и службы скорой помощи теперь появилась возможность в приоритетном порядке получить место для своего ребенка в детском саду. Это может стать решающим фактором при их трудоустройстве на работу. Новая льгота будет способствовать привлечению молодых специалистов в систему здравоохранения. В 2020 году под новую льготу попадают более 350 человек. Уверен, что эта мера поможет решить проблему с дефицитом кадров, - прокомментировал депутат Госдумы РФ Евгений Серпер.

Что касается запрета продажи снюса подросткам, то, по мнению народного избранника, эта мера должна помочь решить проблему с увлечением школьников опасными смесями и оградить их от беды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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