Детей самарских врачей и медсестер будут зачислять в детсады в приоритетном порядке
Во вторник, 25 февраля, прошло очередное заседание Самарской губернской думы. В ходе него депутаты приняли два важных законопроекта: о зачислении детей медиков в детские сады без очередей и о запрете продажи снюса подросткам.
- У молодых врачей и медсестер поликлиник и службы скорой помощи теперь появилась возможность в приоритетном порядке получить место для своего ребенка в детском саду. Это может стать решающим фактором при их трудоустройстве на работу. Новая льгота будет способствовать привлечению молодых специалистов в систему здравоохранения. В 2020 году под новую льготу попадают более 350 человек. Уверен, что эта мера поможет решить проблему с дефицитом кадров, - прокомментировал депутат Госдумы РФ Евгений Серпер.
Что касается запрета продажи снюса подросткам, то, по мнению народного избранника, эта мера должна помочь решить проблему с увлечением школьников опасными смесями и оградить их от беды.
ИСТОЧНИК KP.RU