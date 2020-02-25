2020-02-25T14:15:13+03:00
Общество

Квартиру семьи, которая «попала» на 2 млн рублей, удочерив двух девочек, выставили на торги

Судебные приставы должны были это сделать еще в 2017 году, но руки так и не дошли
Ольга НОВИКОВААлександра БУДАЕВА
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Девочки уже начали называть новых родителей "папой" и "мамой"Девочки уже начали называть новых родителей "папой" и "мамой"Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Суд в Чапаевске велел службе приставов как можно скорее продать квартиру, из-за которой приемная семья Елены и Александра, удочерившая двух девочек, получила долги почти на два миллиона рублей.

Напомним, после того, как Настя и Саша стали членами новой семьи, выяснилось: биологическая мама девочек не только не платила за коммунальные услуги в «однушке», в которой она жила, но и взяла в ипотеку «двушку». Более того, кредит она не платила, квартиру сдавала, а про оплату коммуналки даже и не думала. Таким образом, ее дочери стали «счастливыми» наследницами не только двух квартир в Чапаевске, но и долгов почти на два миллиона рублей.

– Реализовать квартиру должна была служба судебных приставов еще в 2017 году, однако этого не было сделано, – рассказывает руководитель общественной организации «Домик детства» Антон Рубин.

В результате новые родители девочек с помощью общественников обратились в суд, чтобы признать бездействие приставов по реализации залогового имущества незаконным. На прошлой неделе суд Чапаевска удовлетворил этот иск.

– Мы рассчитываем, что это решение подтолкнет службу судебных приставов к продаже квартиры, – рассказал «Комсомолке» Антон Рубин. – Пока у нас есть официальное письмо из администрации Чапаевска, по которому аннулируются все долги по коммунальным платежам. И не менее официальное письмо от банка, по которому долг, который останется после того, как судебные приставы все-таки начнут работать и продадут квартиру, – будет аннулирован.

Недавно Елена и Александр получили заветные квитанции, из которых исчезли долги за коммуналку – самарские власти сдержали слово и помогли семье «списать» деньги, которые задолжали не они. Дело за малым: дождаться, когда решится вопрос с ипотечной «двушкой». После этого семья будет свободна от чужих долгов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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