Запрет отклонен: в Самарской области продолжат снижать соцвыплаты при уменьшении прожиточного минимума

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:23:00+03:00

Об этом рассказал депутат Михаил Матвеев в социальных сетях

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Сегодня, 25 февраля, состоялось заседание Самарской губернской думы. Одним из вопросов стал законопроект о запрете снижения социальных выплат при уменьшении прожиточного минимума в регионе.

– Большинством голосов этот закон был отклонен. Этому поспособствовали 27 голосов представителей партии «Единая Россия», – написал в своем твиттере депутат Михаил Матвеев.

На протяжении трех последних лет прожиточный минимум в регионе снижался за счет уменьшения цен на продукты. Михаил Матвеев выступает с инициативой запрета зависимости выплат от этого показателя с 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU