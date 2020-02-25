Запрет отклонен: в Самарской области продолжат снижать соцвыплаты при уменьшении прожиточного минимума
Сегодня, 25 февраля, состоялось заседание Самарской губернской думы. Одним из вопросов стал законопроект о запрете снижения социальных выплат при уменьшении прожиточного минимума в регионе.
– Большинством голосов этот закон был отклонен. Этому поспособствовали 27 голосов представителей партии «Единая Россия», – написал в своем твиттере депутат Михаил Матвеев.
На протяжении трех последних лет прожиточный минимум в регионе снижался за счет уменьшения цен на продукты. Михаил Матвеев выступает с инициативой запрета зависимости выплат от этого показателя с 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU