Битва титанов: гандбольная «Лада» сыграла вничью с клубом «Ростов-Дон»

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:12:26+03:00

Тольяттинские девушки были ближе к успеху, чем хозяйки площадки

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Во вторник, 25 февраля, в Ростове-на-Дону состоялся поединок двух лидеров чемпионата России по гандболу, в котором местная команда принимала «Ладу» из Самарской области. Матч двух главных команд первенства предсказуемо получился очень упорным. В итоге, финальная сирена зафиксировала ничейный результат – 31:31.

– Самыми результативными в составе тольяттинских девушек стали Ирина Близнова и Валерия Кирдяшева. На их счету по пять забитых мячей, – сообщили в пресс-службе команды из Самарской области.

Следующий матч «Лада» проведет в Тольятти. В рамках Кубка Европейской гандбольной федерации команда встретится с датским «Оденсе».

ИСТОЧНИК KP.RU