2020-02-26T09:47:13+03:00
Общество

В Тольятти парень украл строительную технику на 100 тысяч рублей

Теперь ему грозит тюремное заключение
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанный признал свою винуЗадержанный признал свою винуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Тольятти раскрыли дело о краже. Дело в том, что из гаража местного жителя – руководителя одной из местных организаций – пропала строительная техника стоимостью более 100 тысяч рублей. Правоохранителей заинтересовала личность одного из подчиненных пострадавшего.

– Им оказался 20-летний молодой человек. Он устроился в данную фирму за три дня до происшествия. После задержания подозреваемый признал свою вину, – говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас стражи порядка пытаются найти похищенное и вернуть его владельцу. Задержанному же грозит до двух лет тюрьмы. Расследование продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU

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