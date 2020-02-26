В Тольятти парень украл строительную технику на 100 тысяч рублей
Полицейские Тольятти раскрыли дело о краже. Дело в том, что из гаража местного жителя – руководителя одной из местных организаций – пропала строительная техника стоимостью более 100 тысяч рублей. Правоохранителей заинтересовала личность одного из подчиненных пострадавшего.
– Им оказался 20-летний молодой человек. Он устроился в данную фирму за три дня до происшествия. После задержания подозреваемый признал свою вину, – говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас стражи порядка пытаются найти похищенное и вернуть его владельцу. Задержанному же грозит до двух лет тюрьмы. Расследование продолжается
ИСТОЧНИК KP.RU