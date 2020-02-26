Юных самарцев и их родителей зовут посмотреть музыкальную сказку «Кошкин дом»

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:32:49+03:00

"Кошкин дом" - одна из лучших сказок ХХ века и любима многими поколениями детей

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Жителей Самары и их малышей зовут в театр «Город». В это воскресенье, 1 марта, там покажут одну из лучших сказок ХХ века, которую написал Самуил Маршак, – «Кошкин дом».

Идея пьесы «Кошкин дом» появилась у Самуила Маршака из нескольких строчек народной детской песенки: «Тили-тили-тили-бом! Загорелся кошкин дом». Сюжет сказки прост, но разработан очень изящно и с большим юмором.

Продолжительность спектакля составит 45 минут. Он будет интересен для детей от трех лет. Музыкальную сказку самарцам покажут 1 марта в 12:00.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU