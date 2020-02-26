В Самарской области выпало рекордное количество осадков

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:16:13+03:00

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Во вторник, 25 февраля, в Самарской области были перекрыты рекордные значения количества выпавших осадков. За сутки в регионе выпало от 7,8 до 9 мм мокрого снега.

– На метеостанции в Тольятти был побит рекорд 1987 года – отклонение составило 0,1 мм. В Большой Глушице и Новодевичье перекрыты значения 68-летней давности. Количество осадков составило 9 и 8,5 мм, соответственно, – говорится в сообщении Приволжского УГМС.

По их прогнозу, к концу недели в регион снова вернется мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица, а ветер снова ожидается порывистым.

ИСТОЧНИК KP.RU