В Самарской области выпало рекордное количество осадков
Сразу три метеостанции обновили показатели прошлых лет
В некоторых регионах выпало до 9 мм осадковФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Во вторник, 25 февраля, в Самарской области были перекрыты рекордные значения количества выпавших осадков. За сутки в регионе выпало от 7,8 до 9 мм мокрого снега.
– На метеостанции в Тольятти был побит рекорд 1987 года – отклонение составило 0,1 мм. В Большой Глушице и Новодевичье перекрыты значения 68-летней давности. Количество осадков составило 9 и 8,5 мм, соответственно, – говорится в сообщении Приволжского УГМС.
По их прогнозу, к концу недели в регион снова вернется мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица, а ветер снова ожидается порывистым.
ИСТОЧНИК KP.RU