Спряталась от приставов в ванной: горе-мать задолжала своей дочери алиментов на 150 тысяч рублей

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:33:53+03:00

Женщину, игравшую в прятки с приставами, доставили на судебное заседание ФОТО УФССП по Самарской области

Женщине предстоит заплатить не только ребенку, но и государству

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В Хворостянском районе Самарской области завели дело в отношении местной жительницы. Она долгое время не платила своей несовершеннолетней дочери алименты. Перед ребенком горе-мать накопила долг в 150 тысяч рублей. По месту регистрации женщина не проживала. Судебные приставы установили, что она находится у знакомого.

– Мать владельца квартиры заявила, что не видела подругу своего сына. Однако представителям исполнительной власти удалось выяснить, что та прячется в ванной уже несколько часов, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Женщину доставили на судебное заседание. Кроме наказания за неуплату алиментов, ей предстоит заплатить штраф государству за препятствия приставам.

ИСТОЧНИК KP.RU