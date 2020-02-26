Спряталась от приставов в ванной: горе-мать задолжала своей дочери алиментов на 150 тысяч рублей
В Хворостянском районе Самарской области завели дело в отношении местной жительницы. Она долгое время не платила своей несовершеннолетней дочери алименты. Перед ребенком горе-мать накопила долг в 150 тысяч рублей. По месту регистрации женщина не проживала. Судебные приставы установили, что она находится у знакомого.
– Мать владельца квартиры заявила, что не видела подругу своего сына. Однако представителям исполнительной власти удалось выяснить, что та прячется в ванной уже несколько часов, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Женщину доставили на судебное заседание. Кроме наказания за неуплату алиментов, ей предстоит заплатить штраф государству за препятствия приставам.
ИСТОЧНИК KP.RU